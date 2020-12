"Questa sera il fidanzato di Malgioglio...". Prego? La voce che terremota Canale 5 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il fidanzato di Cristiano Malgioglio è a Milano (da almeno 15 giorni). Si tratta del turco, 36 anni, un bel manzo che fa impazzire tutti. Malgy lo tiene stretto e non vuole che si sappia il suo nome. Siamo certi della sua esistenza, come dimostra un video che proprio Libero, qualche giorno fa, ha pubblicato: la scorsa estate a cena con Malgy abbiamo letto tutte le chat con il turco (oltre ad aver visto le sue foto). Adesso, i ben informati che vivono a Milano - e conoscono bene Cristiano - ci dicono: “Si trova a Milano. E' in isolamento per precauzione. Ha fatto il tampone ed è negativo. Nei prossimi giorni vedrà Malgy”. Una vera bomba per i fan del cantante, che stasera - lunedì 21 dicembre - al Grande Fratello Vip sfodererà un numero da capogiro. Infatti, lui resta la vera star di questo reality: si è messo a nudo senza alcun tipo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildi Cristianoè a Milano (da almeno 15 giorni). Si tratta del turco, 36 anni, un bel manzo che fa impazzire tutti. Malgy lo tiene stretto e non vuole che si sappia il suo nome. Siamo certi della sua esistenza, come dimostra un video che proprio Libero, qualche giorno fa, ha pubblicato: la scorsa estate a cena con Malgy abbiamo letto tutte le chat con il turco (oltre ad aver visto le sue foto). Adesso, i ben informati che vivono a Milano - e conoscono bene Cristiano - ci dicono: “Si trova a Milano. E' in isolamento per precauzione. Ha fatto il tampone ed è negativo. Nei prossimi giorni vedrà Malgy”. Una vera bomba per i fan del cantante, che sta- lunedì 21 dicembre - al Grande Fratello Vip sfodererà un numero da capogiro. Infatti, lui resta la vera star di questo reality: si è messo a nudo senza alcun tipo di ...

