"Quello che succede è davanti agli occhi di tutti". Rosa Perrotta, è ufficiale: dopo una marea di voci l'ex tronista 'canta' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Data la situazione e Quello che leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che mi hanno invitato a parlare di questa storia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Data la situazione eche leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che mi hanno invitato a parlare di questa storia ...

Pontifex_it : In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per… - NicolaPorro : I nostri #pescatori sono tornati finalmente a casa e non possiamo che gioire. Ma stendiamo un velo pietoso su quell… - massimogara : Finita in commissione, è stata più difficile del solito in così poco tempo. Ma la forza della #Lega è la squadra: è… - InterCrisi : @solounataty quando finì di giocare, lo zio beppe, voleva un posto nella dirigenza dell'Inter; Moratti glielo negò… - marco0269 : @PMurroccu @saraosalvatore @marilaba1 L'infame schifoso... Quello che vuole imporre il suo volere è un trafficante… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Quello che non sapete e non avete mai osato chiedere di “Alien” Il Sole 24 ORE Ginecologo ucciso a Milano, è giallo: Stefano Ansaldi in un lago di sangue, rapina finita male?

MILANO - Perché era a Milano Stefano Ansaldi, con il biglietto del treno da Napoli ancora in tasca e nessun biglietto per il ritorno? È questa la domanda a cui stanno cercando di ...

C'è un'altra frase choc sulla Ruta "Cerca sempre quello di Pierpaolo"

Anche una battuta di cattivo gusto contro Maria Teresa Ruta, presa di mira dai concorrenti del Gf Vip. Stavolta è Giulia Salemi a infierire sulla conduttrice. Un'edizione senz'altro movimentata, che o ...

MILANO - Perché era a Milano Stefano Ansaldi, con il biglietto del treno da Napoli ancora in tasca e nessun biglietto per il ritorno? È questa la domanda a cui stanno cercando di ...Anche una battuta di cattivo gusto contro Maria Teresa Ruta, presa di mira dai concorrenti del Gf Vip. Stavolta è Giulia Salemi a infierire sulla conduttrice. Un'edizione senz'altro movimentata, che o ...