Quanto guadagnano le influencer italiane? Ecco i compensi stellari di alcune webstar

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo avere scoperto i guadagnidi Rosa Perrotta, Giulia De Lellis e Guendalina Tavassi, il mio amatissimo Very Inutil People prosegue la sua “inchiesta” in merito al cachet delleproponendoci altre trelechoc diDopo il primo terzetto, proseguiamo con il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.