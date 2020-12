Quali sono gli effetti collaterali del vaccino Pfizer dichiarati dall’Ema (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ema autorizza vaccino Pfizer/BioNTech: gli effetti collaterali “Gli effetti collaterali di questo vaccino sono gli stessi di quelli riscontrati sugli altri”, e cioè stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e ai legamenti. Lo ha detto Sabine Straus, presidente del comitato per la sicurezza dell’Ema, durante la conferenza stampa sull’autorizzazione del vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech. Gli effetti collaterali “più frequenti” riscontrati nella fase di sperimentazione sono “dolore in fase di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e ai legamenti, febbre alta”, ma “gli effetti collaterali durano circa un giorno”, ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ema autorizza/BioNTech: gli“Glidi questogli stessi di quelli riscontrati sugli altri”, e cioè stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e ai legamenti. Lo ha detto Sabine Straus, presidente del comitato per la sicurezza dell’Ema, durante la conferenza stampa sull’autorizzazione delsviluppato da/BioNTech. Gli“più frequenti” riscontrati nella fase di sperimentazione“dolore in fase di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e ai legamenti, febbre alta”, ma “glidurano circa un giorno”, ha ...

