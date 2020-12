Puglia, il 'V-day' verso il flop: prenotazioni sotto il 50% (Di lunedì 21 dicembre 2020) BARI - L'attività dei Dipartimenti di prevenzione inizia lentamente a normalizzarsi. Dopo il picco di fine novembre, il sistema che in Puglia si occupa del tracciamento dei contagi e dei loro contatti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 dicembre 2020) BARI - L'attività dei Dipartimenti di prevenzione inizia lentamente a normalizzarsi. Dopo il picco di fine novembre, il sistema che insi occupa del tracciamento dei contagi e dei loro contatti ...

loscornetteros : RT @LaGazzettaWeb: Puglia, il «V-day» verso il flop: prenotazioni sotto il 50% - LaGazzettaWeb : Puglia, il «V-day» verso il flop: prenotazioni sotto il 50% - Borderline_24 : Dai tour virtuali ai colloqui a distanza: gli open day delle scuole in #Puglia ai tempi del #Covid… - CatamartMc : E voi lo conoscete il Wind day? Non è un offerta di un'azienda telefonica. È la gabbia in cui tengono gli abitanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia day Puglia, il «V-day» verso il flop: prenotazioni sotto il 50% La Gazzetta del Mezzogiorno Puglia, il «V-day» verso il flop: prenotazioni sotto il 50%

BARI - L’attività dei Dipartimenti di prevenzione inizia lentamente a normalizzarsi. Dopo il picco di fine novembre, il sistema che in Puglia si occupa del tracciamento dei contagi e dei loro contatti ...

Vaccino anticovid, il gruppo di Forza Italia in Regione “bacchetta” Emiliano

“Emiliano sostiene che la Regione Puglia sia pronta alla campagna vaccinale anti-Covid ... (La Voce Apuana) Il 27 dicembre, individuato dunque come Vaccine day, il personale addetto sarà operativo ...

BARI - L’attività dei Dipartimenti di prevenzione inizia lentamente a normalizzarsi. Dopo il picco di fine novembre, il sistema che in Puglia si occupa del tracciamento dei contagi e dei loro contatti ...“Emiliano sostiene che la Regione Puglia sia pronta alla campagna vaccinale anti-Covid ... (La Voce Apuana) Il 27 dicembre, individuato dunque come Vaccine day, il personale addetto sarà operativo ...