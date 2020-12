Psg, infortunio alla caviglia per Florenzi: tre settimane di stop (Di lunedì 21 dicembre 2020) infortunio per Alessandro Florenzi. Il terzino destro del Psg si è fatto male alla caviglia sinistra, riportando una distorsione, nel corso del match contro il Lille e in uno sfortunato scontro con il compagno di squadra Kehrer. Dopo gli esami medici del caso, il giocatore della Nazionale italiana ha ricevuto il responso: dovrà stare fermo per tre settimane, come spiega L’Equipe. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020)per Alessandro. Il terzino destro del Psg si è fatto malesinistra, riportando una distorsione, nel corso del match contro il Lille e in uno sfortunato scontro con il compagno di squadra Kehrer. Dopo gli esami medici del caso, il giocatore della Nazionale italiana ha ricevuto il responso: dovrà stare fermo per tre, come spiega L’Equipe. SportFace.

sportface2016 : #Psg, infortunio alla caviglia per #Florenzi: tre settimane di stop - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Psg, l'esito degli esami strumentali effettuati da #Neymar - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Psg, l'esito degli esami strumentali effettuati da #Neymar - Fprime86 : RT @SkySport: Neymar, infortunio alla caviglia: il Psg : 'Tornerà in campo a gennaio' - IannacciStefano : RT @SkySport: Neymar, infortunio alla caviglia: il Psg : 'Tornerà in campo a gennaio' -