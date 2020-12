PS5: Sony avrebbe considerato la possibilità dei remake per Uncharted e God of War (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sony avrebbe avuto intenzione di proporre su PS5 i remake di Uncharted e God of War. La cosa non sarebbe andata poi in porto, vediamo perché La generazione precedente di console ci ha mostrato forse ancora più delle altre il peso delle esclusive videoludiche. Sony è quella che è riuscita a spingere con maggior forza su questo punto assicurando a PlayStation 4 alcune perle che hanno decretato l’indiscusso successo della macchina hardware. Continuando su questa linea, sembrerebbe proprio che il gigante dell’elettronica avrebbe anche considerato l’idea di alcuni remake per PS5 per due delle sue serie esclusive di maggior richiamo: Uncharted e God of War. Vediamo di seguito tutti i dettagli del caso. Ecco chi ha parlato del presunto ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 dicembre 2020)avuto intenzione di proporre su PS5 idie God of War. La cosa non sarebbe andata poi in porto, vediamo perché La generazione precedente di console ci ha mostrato forse ancora più delle altre il peso delle esclusive videoludiche.è quella che è riuscita a spingere con maggior forza su questo punto assicurando a PlayStation 4 alcune perle che hanno decretato l’indiscusso successo della macchina hardware. Continuando su questa linea, sembrerebbe proprio che il gigante dell’elettronicaanchel’idea di alcuniper PS5 per due delle sue serie esclusive di maggior richiamo:e God of War. Vediamo di seguito tutti i dettagli del caso. Ecco chi ha parlato del presunto ...

Uncharted e God of War: Sony pensava a veri remake?

