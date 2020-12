Proteste dei ristoratori, Napoli in tilt: oggi nuove manifestazioni anti De Luca. E Capri si autoproclama zona gialla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tavoli imbanditi sul Lungomare, bus messi di traverso, traffico in tilt. Da sabato sera Napoli è una città in rivolta, dopo che il Governatore De Luca ha congelato l'agognata zona gialla in Campania ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tavoli imbanditi sul Lungomare, bus messi di traverso, traffico in. Da sabato seraè una città in rivolta, dopo che il Governatore Deha congelato l'agognatain Campania ...

