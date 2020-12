Prof in ferie per Natale, le scuole chiudono prima: 'Impossibili le lezioni, le recupereremo' (Di lunedì 21 dicembre 2020) I Professori tornano nei luoghi d'origine in anticipo per le vacanze di Natale e le scuole si trovano costrette a chiudere prima , sospendendo le lezioni. Quello che si temeva da tempo si è avverato a ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Iessori tornano nei luoghi d'origine in anticipo per le vacanze die lesi trovano costrette a chiudere, sospendendo le. Quello che si temeva da tempo si è avverato a ...

I professori tornano nei luoghi d'origine in anticipo per le vacanze di Natale e le scuole si trovano costrette a chiudere prima, sospendendo le lezioni. Quello che si temeva da tempo si ...

E la fuga dei prof mette nei guai tre regioni

Si chiama fuga dei prof e dei maestri, è un refrain natalizio. E quest’anno — pur frenato dalla paura del contagio — sta mettendo in crisi singole classi e alcune scuole in Lombardia, Piemonte, Toscan ...

Si chiama fuga dei prof e dei maestri, è un refrain natalizio. E quest'anno — pur frenato dalla paura del contagio — sta mettendo in crisi singole classi e alcune scuole in Lombardia, Piemonte, Toscan ...