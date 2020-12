Procida vuole essere carbon free entro 5 anni De Martino | Saremo la capitale dell’ambiente

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Italyè la prima associazione in Italia che ha come finalità la deizzazione dei territori, attraverso la produzione di energia rinnovabile e l’adozione di tecnologie di risparmio energetico. Il Green New Deal, tanto voluto e spinto dalla Presidente dalla commissione Europea Ursula Von der Leyen, ha posto la transizione energetica al cdell’agenda politica europea, determinando un quadro normativo favorevole per investire nelle energie verdi e nell’efficenza energetica. Concretamente, l’associazionepromuovere e sostenere la costituzione di comunità energetiche nei territori, offrendo consulenza, assistenza e formazione sia ai cittadini che agli amministratori locali; l’azione dell’associazione è orientata, da un lato, a rappresentare gli interessi dei cittadini associati, ...