Prismatica | La prima isola comunitaria italiana per Animal Crossing New Horizons!

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Costruire un’da zero in soli nove giorni non è cosa da tutti: infatti, grazie al supporto diLife, una delle principali community italiane dedicate al brand, e la streamer AzalinaJPG, i fan del titolo Nintendo hanno potuto prendere parte a questa impresa che si è svolta da sabato 28 novembre a domenica 6 dicembre 2020 attraverso il canale Twitch di AzalinaJPG. Per l’occasione, gli spettatori hanno potuto dare un contributo diretto alla creazione di, grazie ai sondaggi presenti sul sito diLife e interagendo in diretta con Azalina., questo il nome dell’scelto dagli utenti, così come anche Pongo è il nome del primo residente.dal carattere vivace, colorata, ...