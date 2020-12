Primo caso positivo alla variante inglese: è una donna italiana (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Covid sta mutando ed è stato riscontrato a una donna italiana il genoma del virus Sars-Cov-2 con la variante britannica. Secondo le ultime informazioni la donna si trova in isolamento con il suo convivente a Roma che è rientrato da pochi giorni dal Regno Unito. Virus mutato La donna presenterebbe una forte carica virale e ha fatto il tampone nei giorni scorsi in un drive-in. I familiari e i parenti stretti sono anch’essi in quarantena. Il Ministero della Salute ha affermato ieri “il paziente e il suo convivente, rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite“. Secondo gli esperti la variante del virus ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Covid sta mutando ed è stato riscontrato a unail genoma del virus Sars-Cov-2 con labritannica. Secondo le ultime informazioni lasi trova in isolamento con il suo convivente a Roma che è rientrato da pochi giorni dal Regno Unito. Virus mutato Lapresenterebbe una forte carica virale e ha fatto il tampone nei giorni scorsi in un drive-in. I familiari e i parenti stretti sono anch’essi in quarantena. Il Ministero della Salute ha affermato ieri “il paziente e il suo convivente, rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite“. Secondo gli esperti ladel virus ...

