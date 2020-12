Primo caso in Italia della nuova variante Covid, la decisione del governo: “È necessario” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stop ai voli con la Gran Bretagna. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato alla Gran Bretagna l’interruzione dei voli a causa delle nuova variante più aggressiva del Covid-19 che si sta diffondendo rapidamente nel Sud est dell’Inghilterra ed è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. Anche la Germania sospenderà “a partire da mezzanotte” i voli con la Gran Bretagna. La stessa decisione è stata assunta anche da Paesi Bassi, Belgio e Austria. La Francia sta valutando un provvedimento analogo. Poi l’annuncio con la conferma del ministro su Facebook: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stop ai voli con la Gran Bretagna. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato alla Gran Bretagna l’interruzione dei voli a causa dellepiù aggressiva del-19 che si sta diffondendo rapidamente nel Sud est dell’Inghilterra ed è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. Anche la Germania sospenderà “a partire da mezzanotte” i voli con la Gran Bretagna. La stessaè stata assunta anche da Paesi Bassi, Belgio e Austria. La Francia sta valutando un provvedimento analogo. Poi l’annuncio con la conferma del ministro su Facebook: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su unaforma diche sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come ...

