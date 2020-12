Prima Italia Viva, con Renzi ‘scalpitante’, poi Leu: domani mattinata ‘da Recovery’ per il premier Conte (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sarà una giornata particolarmente impegnativa quella che domani attende il premier Conte. Intanto, è stato fissato per le 11 l’atteso incontro con la delegazione di Italia Viva a proposito della cabina di regia e dello stesso Recovery Plan. Subito dopo, si spera, capiremo finalmente quali sono le ‘richieste’ di Renzi. Dal canto suo il capo del governo già oggi ha anticipato che “il Recovery dovrà esser un progetto nazionale, dovrà raccogliere tutte le istanze delle parti sociali, dovrà tornare in Parlamento per la sua approvazione”. Poi alle 13, sarà la volta dell’incontro con Leu, sempre solo stesso tema. “Abbiamo una tabella di marcia serratissima”, ha commentato il premier, aggiungendo che “non possiamo permetterci distrazioni”. Staremo a vedere anzi, a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sarà una giornata particolarmente impegnativa quella cheattende il. Intanto, è stato fissato per le 11 l’atteso incontro con la delegazione dia proposito della cabina di regia e dello stesso Recovery Plan. Subito dopo, si spera, capiremo finalmente quali sono le ‘richieste’ di. Dal canto suo il capo del governo già oggi ha anticipato che “il Recovery dovrà esser un progetto nazionale, dovrà raccogliere tutte le istanze delle parti sociali, dovrà tornare in Parlamento per la sua approvazione”. Poi alle 13, sarà la volta dell’incontro con Leu, sempre solo stesso tema. “Abbiamo una tabella di marcia serratissima”, ha commentato il, aggiungendo che “non possiamo permetterci distrazioni”. Staremo a vedere anzi, a ...

