Previsioni Meteo della Sera di Lunedì 21 Dicembre 2020

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ecco ledel 21a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 21? Inta deboli piogge in Liguria, asciutto altrove ma con molte nuvole. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi

Le previsioni di IlMeteo.it Le previsioni di martedì 22 dicembre Al Nord generali condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato ma con nebbie in pianura, qualche piovasco intermittente sul ...