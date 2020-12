Preoccupa la variante inglese del virus. Oggi riunione d'emergenza dei paesi Ue (Di lunedì 21 dicembre 2020) La mutazione ha portato il virus a essere più veloce nella trasmissione ma non più letale. Questa mattina vertice dei paesi dell'Unione Europea per trovare una linea d'azione comune. Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) La mutazione ha portato ila essere più veloce nella trasmissione ma non più letale. Questa mattina vertice deidell'Unione Europea per trovare una linea d'azione comune.

Al momento si ipotizza una maggiore velocità nel contagio, che è quello che preoccupa maggiormente ... Tant’è che in Italia circolano almeno 13 varianti del virus che non sono però coinvolte né nella ...

... di Roma la prima positiva nel nostro Paese alla variante del virus Allarme mondiale per la variante Covid, che ha raggiunto anche l’Italia. A preoccupare gli esperti non è tanto l’efficacia del ...

