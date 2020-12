Premio Tenco 2020 a Vasco Rossi e Sting, lo speciale tv da Sanremo in onda il 28 dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono Vasco Rossi e Sting i vincitori del Premio Tenco 2020, rispettivamente all'Artista italiano e internazionale, mentre Vincenzo Mollica vince quello assegnato come operatore culturale. La cerimonia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sonoi vincitori del, rispettivamente all'Artista italiano e internazionale, mentre Vincenzo Mollica vince quello assegnato come operatore culturale. La cerimonia ...

Massimo_Poggini : RT @Spettakolo_mag: Il @ClubTenco quest’anno sceglie @vascorossi e @OfficialSting come vincitori del #PremioTenco in onda il 28 dicembre su… - WondernetMag : A #VascoRossi e #Sting il #PremioTenco2020. Il riconoscimento va anche al giornalista Vincenzo Mollica come operato… - MafraLiga : Vasco e Sting: Premio Tenco 2020 alla poesia ermetica della canzone - enguidanos1989 : RT @SkyTG24: Vasco Rossi e Sting sono i Premi Tenco 2020 - SkyTG24 : Vasco Rossi e Sting sono i Premi Tenco 2020 -