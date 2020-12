Premio per Palazzo Fondi: è a Napoli la migliore location d’Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un Palazzo che ospita e genera un mondo di talenti e opportunità. Palazzo Fondi, luogo storico di Napoli al centro del progetto di rigenerazione urbana temporanea sviluppato e realizzato da Urban Value insieme a Demanio e Comune di Napoli, inaugurato nel 2018, sale sul podio dei Best location Awards 2020, come miglior location. Lo spazio, in oltre due anni e mezzo di attività, ha ospitato mostre, eventi musicali, rassegne cinematografiche, mercati di fotografia d’autore e di artigianato autoprodotto e diverse edizioni delle principali iniziative artistiche della città (il Napoli Teatro Festival Italia ha scelto Palazzo Fondi per le sue ultime edizioni) che hanno catturato l’interesse di quasi 300 mila visitatori. Ma ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Unche ospita e genera un mondo di talenti e opportunità., luogo storico dial centro del progetto di rigenerazione urbana temporanea sviluppato e realizzato da Urban Value insieme a Demanio e Comune di, inaugurato nel 2018, sale sul podio dei BestAwards 2020, come miglior. Lo spazio, in oltre due anni e mezzo di attività, ha ospitato mostre, eventi musicali, rassegne cinematografiche, mercati di fotografia d’autore e di artigianato autoprodotto e diverse edizioni delle principali iniziative artistiche della città (ilTeatro Festival Italia ha sceltoper le sue ultime edizioni) che hanno catturato l’interesse di quasi 300 mila visitatori. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Premio per L'event organizer, la pandemia non ha fermato il premio per le ricercatrici Il Tempo Mentre i piloti spagnoli provano ad organizzarsi, al Ranch di Tavullia sono arrivate le nuove moto

In Spagna i piloti della MotoGP concordano: servirebbe un Ranch, o comunque una struttura simile a quella creata da Valentino Rossi a Tavullia, per allenarsi e per aiutare ... durante la settimana tra ...

Vasco Rossi e Sting sono i Premi Tenco 2020

Vasco Rossi, Sting e Vincenzo Mollica (operatore culturale) sono i vincitori del Premio Tenco 2020, il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo s ...

