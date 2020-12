Premio ANGI 2020: intervista al dott. Cafasso Presidente AIS, Giuslavorista e Consulente del lavoro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono stati numerosi i contributi di eccellenza che hanno contraddistinto la terza edizione del Premio ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione e punto di riferimento dell’ecosistema innovazione italiano. Tutte le maggiori istituzioni, aziende, startup e personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport si sono riunite per celebrare i migliori innovatori italiani in un evento che si è svolto in modalità Figital (presenza fisica al Baglioni Studios di Roma e collegamento video). Storie e temi legati dalla lotta al Covid-19 e dal rilancio del sistema economico italiano anche in vista del Recovery Fund. Tra le ulteriori testimonianze raccolte, quella del dott. Cafasso Presidente AIS, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono stati numerosi i contributi di eccellenza che hanno contraddistinto la terza edizione del– Associazione Nazionale Giovani Innovatori – la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione e punto di riferimento dell’ecosistema innovazione italiano. Tutte le maggiori istituzioni, aziende, startup e personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport si sono riunite per celebrare i migliori innovatori italiani in un evento che si è svolto in modalità Figital (presenza fisica al Baglioni Studios di Roma e collegamento video). Storie e temi legati dalla lotta al Covid-19 e dal rilancio del sistema economico italiano anche in vista del Recovery Fund. Tra le ulteriori testimonianze raccolte, quella delAIS, ...

Il cosiddetto "Oscar dell'innovazione" è stato attribuito alla professoressa Canini del Dipartimento di Biologia di Tor Vergata, per un progetto che prevede il riutilizzo dell’ex Città dello Sport pro ...

