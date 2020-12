Premier League, il Leicester abbatte il Tottenham. Goleade Liverpool e United (Di lunedì 21 dicembre 2020) Valanghe di gol e una nuova contendente per il titolo. La quattordicesima giornata di Premier League ha regalato un fine settimana entusiasmante che potrebbe essere lo spartiacque della stagione. Il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Valanghe di gol e una nuova contendente per il titolo. La quattordicesima giornata diha regalato un fine settimana entusiasmante che potrebbe essere lo spartiacque della stagione. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com Premier League, il Leicester abbatte il Tottenham. Goleade Liverpool e United

Le Foxes vincono lo scontro diretto al vertice contro Mourinho. I Reds e i Red Devils vincono segnando rispettivamente sette e sei gol ...

Everton, le parole di Allan

L’ex centrocampista del Napoli Allan, ora all’Everton di Carletto Ancelotti, ha parlato al Liverpool Echo del suo trasferimento inn Premier League: “Quando mi ha chiamato l’Everton non ci ho pensato d ...

Le Foxes vincono lo scontro diretto al vertice contro Mourinho. I Reds e i Red Devils vincono segnando rispettivamente sette e sei gol ...