Premier League, il Chelsea ne fa tre al West Ham. Wolverhampton battuto dal Burnley (Di martedì 22 dicembre 2020) Con le vittorie di Chelsea e Burnley si è chiuso stasera il quattordicesimo turno di Premier League. La squadra allenata da Lampard ha superato per 3-0 il West Ham che, prima della gara era solo a un punto dal Chelsea. Le reti sono state messe a segno da Thiago Silva (stacco di testa da azione d’angolo al 10? del primo tempo) e da Abraham (autore di una doppietta nel secondo tempo). Il Chelsea è ora quinto a un punto dal Manchester United e all’Everton terzi. Nel match iniziato alle 18.30 il Burnley ha battuto per 2-1 il Wolverhampton, portandosi a +3 sul Fulham terzultimo: per i padroni di casa a segno Barnes e Wood; su rigore Fabio Silva ha segnato la rete che ha dimezzato lo svantaggio. Foto: Daily ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Con le vittorie disi è chiuso stasera il quattordicesimo turno di. La squadra allenata da Lampard ha superato per 3-0 ilHam che, prima della gara era solo a un punto dal. Le reti sono state messe a segno da Thiago Silva (stacco di testa da azione d’angolo al 10? del primo tempo) e da Abraham (autore di una doppietta nel secondo tempo). Ilè ora quinto a un punto dal Manchester United e all’Everton terzi. Nel match iniziato alle 18.30 ilhaper 2-1 il, portandosi a +3 sul Fulham terzultimo: per i padroni di casa a segno Barnes e Wood; su rigore Fabio Silva ha segnato la rete che ha dimezzato lo svantaggio. Foto: Daily ...

SkySport : CHELSEA-WEST HAM 3-0 Risultato finale ? ? #ThiagoSilva (10') ? #Abraham (78') ? #Abraham (80') ? Premier League - 1… - tuttosport : '#Salah è arrabbiato con il #Liverpool, vogliono cederlo per soldi' - CB_Ignoranza : Intanto, in un universo parall...ah no è la Premier League. - ItaSportPress : Riscatto Chelsea: 3-0 al West Ham e Tottenham agganciato - - Mediagol : #PremierLeague, il Chelsea sbanca il West Ham: la squadra di Lampard batte 3-0 gli 'Hammers', la classifica aggiorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com Premier League: il Chelsea travolge il West Ham

Nel Monday Night i Blues vincono grazie a una rete dell'ex milanista Thiago Silva e a una doppietta di Abraham.

Highlights e gol Chelsea-West Ham 3-0, Premier League 2020/2021 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Chelsea-West Ham 3-0, match della quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021 ...

Nel Monday Night i Blues vincono grazie a una rete dell'ex milanista Thiago Silva e a una doppietta di Abraham.Il video con gli highlights e i gol di Chelsea-West Ham 3-0, match della quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021 ...