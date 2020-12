Premier League 2020/2021: altro scivolone per i Wolves, il Burnley saluta la zona calda (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuova sconfitta per il Wolverhampton nel posticipo della quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021. Il Burnley vince per 2-1 a Turf Moor e lo fa con merito, e così si tira fuori dalla zona retrocessione portandosi a quota 13 punti al quintultimo posto. Nella parte destra della classifica scivola anche la squadra ospite, che perde per la sesta volta in questa stagione che sembrava esser partita in ben altro modo: ci sarà tempo e modo, però, di risollevarsi. IL RACCONTO DEL MATCH – Il primo tempo si apre con i padroni di casa in attacco con costanza. Wood e Barnes sfiorano il gol, poi proprio quest’ultimo riesce a gonfiare la rete al 35? trovando il meritato vantaggio da parte del Burnley. I Wolves accusano il colpo e al ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuova sconfitta per il Wolverhampton nel posticipo della quattordicesima giornata di. Ilvince per 2-1 a Turf Moor e lo fa con merito, e così si tira fuori dallaretrocessione portandosi a quota 13 punti al quintultimo posto. Nella parte destra della classifica scivola anche la squadra ospite, che perde per la sesta volta in questa stagione che sembrava esser partita in benmodo: ci sarà tempo e modo, però, di risollevarsi. IL RACCONTO DEL MATCH – Il primo tempo si apre con i padroni di casa in attacco con costanza. Wood e Barnes sfiorano il gol, poi proprio quest’ultimo riesce a gonfiare la rete al 35? trovando il meritato vantaggio da parte del. Iaccusano il colpo e al ...

tuttosport : '#Salah è arrabbiato con il #Liverpool, vogliono cederlo per soldi' - CB_Ignoranza : Intanto, in un universo parall...ah no è la Premier League. - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Premier League, Chelsea-West Ham streaming: dove vedere il match: Chelsea West Ham stre… - ItaSportPress : Chelsea, Werner diventa un caso: otto gare senza gol - - GreysPlays : PREMIER LEAGUE 3PM: Timo to score/Chelsea ml +175 1u #GreysPlays -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com Premier League 2020/2021: altro scivolone per i Wolves, il Burnley saluta la zona calda

Nuova sconfitta per il Wolverhampton nel posticipo della quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021. Il Burnley vince per 2-1 a Turf Moor e lo fa con merito, e così si tira fuori dalla zona ...

Salah-Liverpool, è scontro: «Lui è infelice perché Klopp non gli ha dato la fascia di capitano in Champions e il club vuole cederlo»

Arrivato dalla Roma per 42 milioni di euro nel 2017, con la maglia dei Reds il 28enne attaccante egiziano ha realizzato 110 gol in 173 partite, vincendo finora un titolo di Premier League, una ...

Nuova sconfitta per il Wolverhampton nel posticipo della quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021. Il Burnley vince per 2-1 a Turf Moor e lo fa con merito, e così si tira fuori dalla zona ...Arrivato dalla Roma per 42 milioni di euro nel 2017, con la maglia dei Reds il 28enne attaccante egiziano ha realizzato 110 gol in 173 partite, vincendo finora un titolo di Premier League, una ...