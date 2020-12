Portera omaggia ‘Futura’ con un live da casa di Dalla a Bologna

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) BOLOGNA – In quest’anno bizzarro cade il quarantesimo anniversario di una delle canzoni più belle ed amate di Lucio Dalla. ‘Futura’. Il brano del cantautore bolognese scomparso otto anni fa è infatti protagonista di una serie di omaggi, tra cui le ormai famose luminarie natalizie in via d’Azeglio, il cui debutto avvenne tre anni fa proprio con il testo di ‘Caro amico ti scrivo’ di Dalla. Anche chi ha suonato con Lucio desidera ricordare la splendida canzone del 1980; così Ricky Portera, chitarrista e fondatore degli Stadio, nonché collaboratore di lungo corso non solo di Dalla ma anche di De Gregori, Ron, Gianni Morandi, Eugenio Finardi e Loredana Berté, ha deciso di realizzare uno spettacolo di oltre un’ora all’interno della casa dell’artista in via D’Azeglio 15, oggi sede della Fondazione Dalla che ospita l’evento.