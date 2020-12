Pordenone, Tesser: “Felice per le 100 panchine neroverdi. La Cremonese ha tanta qualità” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Cremonese nella 14a giornata di Serie B: ecco le sue dichiarazioni. Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser, alla 100esima panchina neroverde, ha presentato la gara di domani con la Cremonese (calcio d’inizio alle 19) in conferenza stampa. “Vediamo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico delAttilioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lanella 14a giornata di Serie B: ecco le sue dichiarazioni. Il tecnico delAttilio, alla 100esima panchina neroverde, ha presentato la gara di domani con la(calcio d’inizio alle 19) in conferenza stampa. “Vediamo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

FranceFedele : RT @psb_original: Pordenone, Tesser: 'Cremonese? Partita dura, cerchiamo la prima vittoria in casa' #SerieB - psb_original : Pordenone, Tesser: 'Cremonese? Partita dura, cerchiamo la prima vittoria in casa' #SerieB - UdineseTV : Pordenone, Tesser fa 100: vincere con la Cremonese per sfatare il tabù - - pighintweet : RT @messveneto: Pordenone, come rimpiazzare Diaw? Tesser pronto a giocare la carta Ciurria: Il bomber sarà squalificato martedì contro la C… - messveneto : Pordenone, come rimpiazzare Diaw? Tesser pronto a giocare la carta Ciurria: Il bomber sarà squalificato martedì con… -