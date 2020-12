Ponte Morandi, per i periti il crollo fu causato «da scarsa manutenzione e dalla corrosione di un tirante» (Di lunedì 21 dicembre 2020) La causa che ha portato al crollo del Ponte Morandi «è il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9». A dirlo è la perizia firmata dal collegio della giudice per le indagini preliminari Angela Nutini e composto da Massimo Losa, Giampaolo Rosati, Stefano Tubaro, Renzo Valenini, sulle cause del crollo del Ponte avvenuto il 14 agosto 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. Le circa 500 pagine di perizia sono state redatte nel novero del secondo incidente probatorio, e provano a rispondere ai 40 quesiti formulati dalla procura per provare a dare una risposta alle cause del crollo. Il crollo, per i periti, è stato ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 dicembre 2020) La causa che ha portato aldel«è il fenomeno dia cui è stata soggetta la parte superiore delSud- lato Genova della pila 9». A dirlo è la perizia firmata dal collegio della giudice per le indagini preliminari Angela Nutini e composto da Massimo Losa, Giampaolo Rosati, Stefano Tubaro, Renzo Valenini, sulle cause deldelavvenuto il 14 agosto 2018 e che hala morte di 43 persone. Le circa 500 pagine di perizia sono state redatte nel novero del secondo incidente probatorio, e provano a rispondere ai 40 quesiti formulatiprocura per provare a dare una risposta alle cause del. Il, per i, è stato ...

