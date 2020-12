Ponte Morandi, la perizia del gip: “I controlli e la manutenzione avrebbero impedito il crollo” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Oltre alla corrosione, a determinare il crollo sono stati anche “i controlli e le manutenzioni che se fossero stati eseguiti correttamente, con elevata probabilità avrebbero impedito il verificarsi dell’evento”. Lo scrivono i periti della gip Angela Nutini nella relazione sulle cause del crollo del Ponte Morandi. “La mancanza – proseguono – e/o l’inadeguatezza dei controlli e delle conseguenti azioni correttive costituiscono gli anelli deboli del sistema; se essi, laddove mancanti, fossero stati eseguiti e, laddove eseguiti, lo fossero stati correttamente, avrebbero interrotto la catena causale e l’evento non si sarebbe verificato”. La causa scatenante del crollo del Ponte Morandi “è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Oltre alla corrosione, a determinare ilsono stati anche “ie le manutenzioni che se fossero stati eseguiti correttamente, con elevata probabilitàil verificarsi dell’evento”. Lo scrivono i periti della gip Angela Nutini nella relazione sulle cause deldel. “La mancanza – proseguono – e/o l’inadeguatezza deie delle conseguenti azioni correttive costituiscono gli anelli deboli del sistema; se essi, laddove mancanti, fossero stati eseguiti e, laddove eseguiti, lo fossero stati correttamente,interrotto la catena causale e l’evento non si sarebbe verificato”. La causa scatenante deldel“è ...

