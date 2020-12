Ponte Morandi, i periti: "Crollo per corrosione tirante pila 9. Carenze nei controlli" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesca Galici I periti hanno consegnato al gip il documento di quasi 500 pagine sulle cause del Crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 La causa del Crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone, è "il fenomeno di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante Sud- lato Genova della pila 9". Questo è quanto scrivono i periti nominati dal gip Angela Nutini nella relazione di quasi 500 pagine frutto del secondo incidente probatorio, richiesto per stabilire le cause del Crollo. Il documento è in risposta alle 40 domande poste dalla procura, alle quali i periti sono stati chiamati a rispondere per ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesca Galici Ihanno consegnato al gip il documento di quasi 500 pagine sulle cause deldeldel 14 agosto 2018 La causa deldel, che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone, è "il fenomeno dia cui è stata soggetta la parte superiore delSud- lato Genova della9". Questo è quanto scrivono inominati dal gip Angela Nutini nella relazione di quasi 500 pagine frutto del secondo incidente probatorio, richiesto per stabilire le cause del. Il documento è in risposta alle 40 domande poste dalla procura, alle quali isono stati chiamati a rispondere per ...

