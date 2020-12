Ponte Morandi crollato per corrosione tirante pila 9/ La perizia: manutenzione scarsa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ponte Morandi di Genova crollato per corrosione del tirante pila 9: la perizia evidenzia manutenzione scarsa. Se fosse stata adeguata e con controlli, non sarebbe avvenuto disastro Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)di Genovaperdel9: laevidenzia. Se fosse stata adeguata e con controlli, non sarebbe avvenuto disastro

