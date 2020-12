Ponte di Genova, periti: "Crollo per corrosione tirante pila 9" (Di lunedì 21 dicembre 2020) È stata la corrosione della parte superiore del tirante Sud lato Genova della pila nove a provocare il Crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018. Ad affermarlo sono i periti del gip Angela Nutini nella relazione sulle cause del disastro che causò la morte di 43 persone. Il documento, di circa 500 pagine, è stato redatto nell'ambito del secondo incidente probatorio, quello che dove stabilire le cause del Crollo. La procura aveva formulato 40 quesiti a cui i super esperti hanno risposto. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 21 dicembre 2020) È stata ladella parte superiore delSud latodellanove a provocare ildelMorandi il 14 agosto 2018. Ad affermarlo sono idel gip Angela Nutini nella relazione sulle cause del disastro che causò la morte di 43 persone. Il documento, di circa 500 pagine, è stato redatto nell'ambito del secondo incidente probatorio, quello che dove stabilire le cause del. La procura aveva formulato 40 quesiti a cui i super esperti hanno risposto.

