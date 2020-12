Più basso il prezzo del Samsung Galaxy S21 nelle ultime anticipazioni, anche in Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giungono ancora ottime notizie in merito al prezzo del Samsung Galaxy S21 in uscita (probabilmente) il prossimo 14 gennaio. Un primo listino trapelato la settimana scorsa metteva già in evidenza un valore commerciale di lancio inferiore (in buona parte) a quello dei Galaxy S20. Quest’oggi, rinnovate anticipazioni vanno nella stessa direzione, anzi i top di gamma sembrerebbero essere ancora più economici del previsto. Secondo quanto riportato dal leaker Ishan Agarwal e raccontato anche da PhanAndroid, di seguito riportiamo quello che dovrebbe essere il costo di ogni singola variante della prossima serie. Per il Samsung Galaxy S21 da 128 GB non sarebbero necessari più di 849 euro. Solo pochi giorni fa si parlava invece di un costo di 879 euro e va ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giungono ancora ottime notizie in merito aldelS21 in uscita (probabilmente) il prossimo 14 gennaio. Un primo listino trapelato la settimana scorsa metteva già in evidenza un valore commerciale di lancio inferiore (in buona parte) a quello deiS20. Quest’oggi, rinnovatevanno nella stessa direzione, anzi i top di gamma sembrerebbero essere ancora più economici del previsto. Secondo quanto riportato dal leaker Ishan Agarwal e raccontatoda PhanAndroid, di seguito riportiamo quello che dovrebbe essere il costo di ogni singola variante della prossima serie. Per ilS21 da 128 GB non sarebbero necessari più di 849 euro. Solo pochi giorni fa si parlava invece di un costo di 879 euro e va ...

matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: 'Uno pensa che dopo la capitolazione con doppio salto mortale sul Mes i 5Stelle non potesser… - pisto_gol : In questo periodo triste, molti hanno cercato di fare un racconto delle vicende umane e sportive di Maradona, Pelè,… - vaniacavi : RT @catenaaurea66: Pastori di oggi: gli Angeli, che sono almeno cinque distinti per colore e posizione: in alto, dorato, Gloria del Padre;… - wordweb81 : Più basso il prezzo del #SamsungGalaxyS21 nelle ultime anticipazioni, anche in Italia - frantar51 : @GiancarloSorre5 Ci Sta.. Analisi probabile. Ma! se importare con questo nuovo protocollo comporterà un certo dist… -

Ultime Notizie dalla rete : Più basso Gli attori più pagati delle serie tv americane del 2013? Ashton Kutcher, Jon Cryer e Ray Romano TVblog.it