Piqué investe 3 milioni in un’azienda che si occupa di… Fantacalcio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuovo investimento molto speciale per il difensore del Barcellona ??Gerard Piqué. Noto non solo per la sua grande carriera dal calciatore, lo spagnolo si conferma, ancora una volta, un uomo d’affari. Questa volta il difensore blaugrana ha deciso di scommettere sul business del Fantacalcio e ha investito tre milioni di euro nella società francese Sorare.Piqué e l'investimento nel Fantacalciocaption id="attachment 1068905" align="alignnone" width="777" Piqué (getty images)/captionSecondo l’accordo stipulato, il giocatore catalano si unirà al team della startup in qualità di consulente strategico e collaborerà con gli attuali membri, Christian Miele, partner del fondo di Venture capital, Nicolas Julia e Adrien Montfort, co-fondatori della società. Piqué si è, dunque, ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuovo investimento molto speciale per il difensore del Barcellona ??Gerard. Noto non solo per la sua grande carriera dal calciatore, lo spagnolo si conferma, ancora una volta, un uomo d’affari. Questa volta il difensore blaugrana ha deciso di scommettere sul business dele ha investito tredi euro nella società francese Sorare.e l'investimento nelcaption id="attachment 1068905" align="alignnone" width="777"(getty images)/captionSecondo l’accordo stipulato, il giocatore catalano si unirà al team della startup in qualità di consulente strategico e collaborerà con gli attuali membri, Christian Miele, partner del fondo di Venture capital, Nicolas Julia e Adrien Montfort, co-fondatori della società.si è, dunque, ...

