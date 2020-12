Pietro Sermonti poliziotto sui generis in Cops: “La perfezione è morte!” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Intervista a Pietro Sermonti e Giulia Bevilacqua, protagonisti di Cops, serie in due parti diretta da Luca Miniero disponibile su Sky e NowTV. Se Luca Miniero sta diventando il re dei remake all'italiana (dopo Benvenuti al Sud e Sono tornato ora tocca al film svedese del 2003 Kops), Pietro Sermonti è l'attore più "scomodo" del nostro cinema: in Boris prendeva in giro il mondo dello spettacolo, nella trilogia Smetto Quando Voglio di Sydney Sibilia quello universitario e ora in Cops - Una banda di poliziotti le forze dell'ordine. O meglio, le numerose fiction dedicate alle forze dell'ordine. In onda su Sky e in streaming su NOW TV il 14 e il 21 dicembre, Cops - Una banda di poliziotti, serie in due parti, … Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Intervista ae Giulia Bevilacqua, protagonisti di, serie in due parti diretta da Luca Miniero disponibile su Sky e NowTV. Se Luca Miniero sta diventando il re dei remake all'italiana (dopo Benvenuti al Sud e Sono tornato ora tocca al film svedese del 2003 Kops),è l'attore più "scomodo" del nostro cinema: in Boris prendeva in giro il mondo dello spettacolo, nella trilogia Smetto Quando Voglio di Sydney Sibilia quello universitario e ora in- Una banda di poliziotti le forze dell'ordine. O meglio, le numerose fiction dedicate alle forze dell'ordine. In onda su Sky e in streaming su NOW TV il 14 e il 21 dicembre,- Una banda di poliziotti, serie in due parti, …

briansassy : @seiofossifuoco STO URLANDO non lo so guarda io vendutissima a pietro sermonti since 2004 ma dopo boris ancora di… - briansassy : QUELLO CHE HO SOGNATO QUATTRO VOLTE IN DUE SETTIMANE SONO IO IO IO dio quante volte ho sognato pietro sermonti in… - QueenBeyVenus : Raga ma Arnie Hammer in questo video è identico a Pietro Sermonti - lostthemoth : E poi c'è Pietro Sermonti, cioè Stanis. Io non ce la faccio a prenderlo sul serio pt.2. ?? - rakyarte : A me la prima puntata di #Cops mi è piaciuta molto! Poi c'è Pietro Sermonti che rende la produzione molto italiana!… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Sermonti Pietro Sermonti: i miei crimini per ridere. In nome della legge la Repubblica Cops – Una banda di poliziotti, le anticipazioni ed un video in esclusiva Blogo del secondo episodio

Ecco cosa succede nel secondo episodio di Cops-Una banda di poliziotti, la serie tv diretta da Luca Miniero in onda su Sky e Now Tv ...

Stream / Ma Rainey, Boldi-De Sica, Antebellum

COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI film in due parti di Luca Miniero (guarda il trailer) con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, ...

Ecco cosa succede nel secondo episodio di Cops-Una banda di poliziotti, la serie tv diretta da Luca Miniero in onda su Sky e Now Tv ...COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI film in due parti di Luca Miniero (guarda il trailer) con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, ...