Pier Silvio Berlusconi | «Costruiremo il polo europeo della tv La generalista ha aumentato sua centralità | il problema sono i giganti del web»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 21 dicembre 2020)“Noi andremo avanti comunque. Vogliamo costruire ilpantv gratuita“. Europa o morte.non molla l’obiettivo. Anzi, gli ostacoli posti dai francesi di Vivendi con l’ormai nota battaglia legale lo hanno convinto ad insistere nella direzione intrapresa. E nella consapevolezza che il futuro del Biscione – e, in generale, del settore audiovisivo – non si potrà giocare (solo) in Italia. “Serve un player di dimensioni sufficienti per rimanere in partita con iamericani: da solo, nessuno in Europa ce la farà. E se Vivendi non ci avesse bloccato, avremmo già realizzato la fusione con la Spagna e inserito anche la partecipazione di ProsiebenSat1. Ma la ...