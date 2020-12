Petagna: “Con la Lazio la gara peggiore della stagione” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla presentazione del calendario 2021 del club. Queste le parole dell’attaccante che ha parlato della brutta gara con la Lazio: “È stata la gara più brutta da inizio anno. Ci può stare una sconfitta, ma non dobbiamo demoralizzarci e dobbiamo restare convinti della nostra forza, della nostra qualità. Possiamo lottare per i primi posti, dobbiamo ripartire già dall’allenamento di oggi ed essere pronti per mercoledì, per prendere i 3 punti e trascorrere un Natale sereno”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Andrea, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla presentazione del calendario 2021 del club. Queste le parole dell’attaccante che ha parlatobruttacon la: “È stata lapiù brutta da inizio anno. Ci può stare una sconfitta, ma non dobbiamo demoralizzarci e dobbiamo restare convintinostra forza,nostra qualità. Possiamo lottare per i primi posti, dobbiamo ripartire già dall’allenamento di oggi ed essere pronti per mercoledì, per prendere i 3 punti e trascorrere un Natale sereno”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NAPOLI: KO Koulibaly, monitorato quotidianamente l'acciaccato Lozano. Riecco Insigne nel tridente con Petagna e Politano. Coppia centrale di difesa formata da Manolas e Maksimovic. PARMA: Cornelius ...

