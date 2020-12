Pescara | Roberto Breda presenta la gara col Brescia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Le dichiarazioni del mister delalla vigilia della sfida interna colha parlato ai microfoni di SkySport 24. Domani alle 19 allo stadio Adriatico ilospita il. Gli abruzzesi vogliono bissare il successo ottenuto contro il Monza. I lombardi vogliono continuare a scalare posizioni in classifica., allenatore L'articololacolproviene da www.meteoweek.com.

sportli26181512 : Pescara-Monza 3-2: Il Pescara ottiene i tre punti nella partita valevole per la tredicesima giornata della Serie B,… - OublietteMag : #SerieB: il #Pescara riparte dal nuovo tecnico #RobertoBreda #calcio #sport -

Ospite di SkySport Roberto Breda, tecnico del Pescara, ha analizzato il match di domani contro il Brescia: “Sono in fiducia e in salute, con una squadra che arriva dalla Serie A quindi con un organico ...Per la gara contro il Brescia di martedì, Roberto Breda concederà un turno di riposo a Christian Galano. Il fantasista del Pescara contro il Monza ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto ...