Pensioni, a gennaio e febbraio assegno in anticipo (ma non per tutti): il calendario completo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche per i primi due mesi del prossimo anno, per i pensionati che ritirano la pensione presso gli uffici postali è prevista un'erogazione anticipata, spalmata su più giorni: ecco tutte le date Leggi su today (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche per i primi due mesi del prossimo anno, per i pensionati che ritirano la pensione presso gli uffici postali è prevista un'erogazione anticipata, spalmata su più giorni: ecco tutte le date

FNPCislCampania : Pensioni gennaio 2021, il calendario dei pagamenti - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: #InpsComunica #ComunicatoStampa Previsto l’anticipo del pagamento delle #pensioni presso #PosteItaliane per i mesi di gennaio… - PalermoToday : Pensioni, a gennaio e febbraio assegno in anticipo (ma non per tutti): il calendario completo… - Today_it : Pensioni, a gennaio e febbraio assegno in anticipo (ma non per tutti): il calendario completo… - Notiziedi_it : Pensioni Inps gennaio 2021, Poste italiane: pagamento anticipato -