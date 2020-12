Paura nella notte. Marche svegliate dal terremoto. La scossa di magnitudo 3.6 alle 2 e 22 minuti. Ecco dove (Di lunedì 21 dicembre 2020) LE Marche svegliate nel cuore della notte da una scossa di terremoto. Ad avvertirla soprattutto al sud della regione. La scossa ha svegliato maceratesi e fermani. La terra ha tremato alle 2, 22 minuti ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 21 dicembre 2020) LEnel cuore dellada unadi. Ad avvertirla soprattutto al sud della regione. Laha svegliato maceratesi e fermani. La terra ha tremato2, 22...

zombificazione : RT @zombificazione: Il #Passato Mentre tutte le passate visioni #apocalittiche erano radicate nella paura, nella paranoia, nella fantasia e… - zombificazione : Il #Passato Mentre tutte le passate visioni #apocalittiche erano radicate nella paura, nella paranoia, nella fantas… - XMERIDIO78 : RT @serebellardinel: Nel #decretoRistori prevista anche #CassaIntegrazione #Autonomi e #PartiteIva,mai successo nella storia d'Italia!!E #M… - Italialibera6 : ??Non capisco tutta questa paura per la morte,nella vita e'l'unica certezza che abbiamo tutti,e a chi mi dice si ma… - trimpa48 : RT @silvestrigreg: @MariaOrtalda @sitathecheetah Credo che se è favola è ben costruita e resa veritiera;se è vera come io ritengo mostra ch… -