profondo : Variante inglese: pasticciano pure sul blocco dei voli - Nicola Porro - pepe_ita : Variante inglese: pasticciano pure sul blocco dei voli -

Ultime Notizie dalla rete : Pasticciano pure

Nicola Porro

00:00 Oggi è il giorno della variante inglese del virus. È più letale? No. È la prima mutazione? No. È resistente al vaccino? No. È più contagiosa? Forse. Ma fa bene alla paura nel giorno in cui ...