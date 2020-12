Parma, i convocati di Liverani per il Crotone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alla vigilia della sfida contro il Crotone, il tecnico del Parma, Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati. Questo l’elenco completo: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Valenti, Ricci.Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm.Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Inglese, Karamoh. Foto: Logo Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alla vigilia della sfida contro il, il tecnico del, Fabioha diramato la lista dei. Questo l’elenco completo: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Valenti, Ricci.Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Dezi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm.Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Inglese, Karamoh. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

