Papu Gomez-Staffelli: che cosa è accaduto alla consegna del Tapiro? (Di martedì 22 dicembre 2020) L'attaccante dell'Atalanta Papu Gomez sembrerebbe essere finito di nuovo nei guai. Il giornalista di Striscia la Notizia Staffelli sostiene che gli ha lanciato dietro il Tapiro D'Oro rompendolo, l'argentino nega tutto. Nella mattinata del 21 dicembre, la troupe televisiva di Striscia la Notizia si è recata a Zingonia per consegnare il Tapiro D'Oro a Papu L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

