Papu Gomez smentisce Striscia la Notizia: "Mai lanciato il Tapiro a Staffelli"

Duro botta e risposta tra l'attaccante dell'Atalanta Alejandro Papu Gomez e Valerio Staffelli l'inviato di Striscia la Notizia: oggetto del contendere la consegna del Tapiro d'oro. Vediamo i dettagli. La Notizia diventa di dominio pubblico a metà del pomeriggio di oggi, 21 dicembre, quando una nota di stampa del tg satirico di Italia Uno rivela l'accaduto. Secondo l'ufficio stampa del programma di Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti l'inviato Valerio Staffelli si sarebbe recato a Zingonia, dove si allena l'Atalanta per consegnare all'attaccante argentino l'indesiderato premio. La rottura tra Gomez e l'Atalanta I motivi sono chiari. Tra il Papu e la Dea è rottura. Il calciatore ...

