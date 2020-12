Papu Gomez | reazione clamorosa | fa a pezzi il Tapiro d' oro di Striscia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) In casa Atalanta il nodoè al centro delle attenzioni dei tifosi nerazzurri. Gasperini, nel post gara ha chiesto di non parlare più del casoma la polemica tra il calciatore ...

DiMarzio : Papu #Gomez non sarà convocato per @Atalanta_BC @OfficialASRoma #calciomercato @SkySport - pisto_gol : A Conte la stampa contesta il mancato utilizzo di Eriksen a Gasperini la lite con Papu Gomez. Però è normale che i… - SkySport : Papu Gomez canta l'inno della Juve nel prepartita. VIDEO - ElioLannutti : RT @Corriere: Atalanta-Gomez, il Papu nervoso scaglia il Tapiro d'Oro contro Staffelli - Corriere : Atalanta-Gomez, il Papu nervoso scaglia il Tapiro d'Oro contro Staffelli -

Non è sicuramente un momento facile per il Papu Gomez. Escluso da Gasperini dai convocati per la partita con la Roma e a un passo dall'addio all'Atalanta, il trequartista argentino ...Momento no per l’argentino dell’Atalanta dopo la rottura con Gasperini Momento delicato per Alejandro Gomez dopo la rottura con Gasperini, che potrebbe portarlo lontano dall’Atalanta nel mercato di ...