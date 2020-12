Papu Gomez: “Non ho tirato io il Tapiro a Staffelli” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel pomeriggio, con un comunicato, Striscia la Notizia aveva pubblicato la news della vicenda Papu Gomez-Tapiro d’oro. Vicenda che alla fine aveva visto l’attaccante argentino tirare il Tapiro contro il conduttore Staffelli. L’attaccante argentino dell’Atalanta, su Instagram si difende e scrive la sua versione dei fatti, affermando di non aver lanciato nessun Tapiro contro il conduttore Valerio Staffelli. Queste le sue parole: “La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia’ è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”. Foto: Twitter uff. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel pomeriggio, con un comunicato, Striscia la Notizia aveva pubblicato la news della vicendad’oro. Vicenda che alla fine aveva visto l’attaccante argentino tirare ilcontro il conduttore. L’attaccante argentino dell’Atalanta, su Instagram si difende e scrive la sua versione dei fatti, affermando di non aver lanciato nessuncontro il conduttore Valerio. Queste le sue parole: “La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia’ è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”. Foto: Twitter uff. ...

