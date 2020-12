Papa Francesco alla Curia nel discorso pre-natalizio sulla crisi della Chiesa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Papa Francesco ha fatto il suo discorso pre-natalizio alla Curia romana. Ha parlato della crisi del nostro tempo e della Chiesa e dei suoi scandali. Inoltre, precisa la differenza tra crisi e conflitto. La natura della Chiesa non ha nulla a che fare con il contrasto tra progressisti e tradizionalisti. Nel discorso Papa Francesco dice L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020)ha fatto il suopre-romana. Ha parlatodel nostro tempo ee dei suoi scandali. Inoltre, precisa la differenza trae conflitto. La naturanon ha nulla a che fare con il contrasto tra progressisti e tradizionalisti. Neldice L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

HuffPostItalia : Papa Francesco: 'Invece di lamentarci per le restrizioni, diamoci da fare' - fattoquotidiano : Natale, il monito di Papa Francesco: “Invece di lamentarci per le restrizioni, facciamo qualcosa per chi ha di meno” - SkyTG24 : Covid, Papa Francesco: “Anziché lamentarci facciamo qualcosa per chi ha meno” - sermel2014 : Papa Francesco: 'Sarebbe bello se smettessimo di vivere in conflitto e tornassimo a sentirci in cammino' | AgenSIR - SempreLibero2 : RT @SempreLibero2: Natale, il monito di Papa Francesco: “Invece di lamentarci per le restrizioni, facciamo qualcosa per chi ha di meno” htt… -