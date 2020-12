Paolo Mieli “Variante Covid? Brexit in anticipo per Uk”/ “Hanno voluto isolamento…”

marymonella1 : RT @RobertoFioreFN: Paolo Mieli: 'Cari inglesi, avete voluto l'isolamento? Eccovelo! Il popolo ha votato, ma bisogna che il popolo capisca… - MaurizioFuochi : RT @durezzadelviver: Riguardo la c.d. 'variante inglese' del Covid e il seguente blocco dei voli da UK, ecco Paolo Mieli, stamattina su @ra… - fcwitness : RT @RobertoFioreFN: Paolo Mieli: 'Cari inglesi, avete voluto l'isolamento? Eccovelo! Il popolo ha votato, ma bisogna che il popolo capisca… - TiAiuto1 : RT @durezzadelviver: Riguardo la c.d. 'variante inglese' del Covid e il seguente blocco dei voli da UK, ecco Paolo Mieli, stamattina su @ra… - SoniaLaVera : RT @durezzadelviver: Riguardo la c.d. 'variante inglese' del Covid e il seguente blocco dei voli da UK, ecco Paolo Mieli, stamattina su @ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Mieli

La7

Paolo Mieli a Radio 24 su variante Covid: "Brexit in anticipo per Uk. Hanno voluto isolamento? Eccolo". E sui social scoppia la bufera per le sue ...Paolo Mieli e Massimiliano Gallo insieme, per la prima volta, sul set del film “Così Roberto Bracco rifiutò i soldi del Duce” con ...