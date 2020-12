Pallonata ai testicoli | Jankto rinuncia ad una notte di sesso con la fidanzata FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Unamolto dolorosa durante l’ultima giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista Jakto è stato protagonista della vittoria della Sampdoria nello scontro salvezza contro il Crotone, il calciatore ha dovuto fare i conti con un brutto colpo ai. Il giocatore è andato anche in gol, confermandosi come un ottimo interprete della categoria. Jakto ha dovuto fare i conti con un colpo durissimo, un dolore fortissimo al basso ventre.alIl centrocampista Jakto è stato costretto are ad unadicon la, è quanto confermato anche in modo ironico dal calciatore. Il blucerchiato ha postato una Storia su Instagram chiedendo scusa alla propria...