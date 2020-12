Oroscopo Branko 22 dicembre 2020 | le previsioni delle stelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 dicembre 2020)22: Ariete, Toro e GemelliAriete: Giornata positiva, in cui le cose fileranno finalmente in modo più liscio anche nelle situazioni complicate. Vi sentirete efficienti e ottimisti e riuscirete ad affrontare una situazione delicata, agite con cautela ma con decisione, senza esitare.Toro: Hai bisogno di rilassarti, ultimamente ti sei stressato molto sia per motivi di lavoro che personali. Dovresti trovare il modo di riposarti. Prova conpasseggiate, del giardinaggio, conletture o facendo dei massaggi.Gemelli: Potrai raccogliere i frutti del lavoro fatto nel recente passato. Se ci sono disturbi a ...