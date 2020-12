Oroscopo 22 dicembre 2020 | i pronostici di domani

Leggi su italiasera

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Un nuovo momento per noi, da dedicare alle predizioni in vista della prossima giornata con il nostrodi. A seguire idi, 22, con tutte le variazioni fino alle ultime previsioni.22: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro22: Ariete Non vedi l’ora di dare a un certo qualcuno un pezzo della tua mente, ma evita. Presto verrà dal tuo punto di vista.22: Toro Ti trovi di fronte a una situazione in cui i termini sono incerti e le prospettive sembrano minime. Come questo è nuovo? Sei un vecchio professionista nel trasformare le scarse risorse in fiorenti guadagni.22 ...