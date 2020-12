Orietta Berti: “Quando Amadeus mi ha chiamato per Sanremo io pensavo solo a Osvaldo che stava male” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sarà tra i big della prossima edizione del Festival di Sanremo. E in un cast che si può definire “non convenzionale” il suo è il nome che guarda alla tradizione (su Twitter il tifo è già sfegatato). È Orietta Berti che si è raccontata a Libero dopo la notizia del suo prossimo Festival. Prima di tutto, il covid-19: “Avevo una tosse infernale, non riuscivo a parlare. Osvaldo (Paterlini, il suo amatissimo marito, ndr) era messo peggio: meno male non lo hanno portato in ospedale, lì non sai mai se torni. La sua ossigenazione va su e giù, ogni due ore lo faccio camminare, prende tachipirina, vitamine e cortisone. Ha male a tutto. Mangia poco, nemmeno i cappelletti in brodo e i passatelli emiliani, dopo provo con quelli verdi con le erbette”. Orietta spiega che il primo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sarà tra i big della prossima edizione del Festival di. E in un cast che si può definire “non convenzionale” il suo è il nome che guarda alla tradizione (su Twitter il tifo è già sfegatato). Èche si è raccontata a Libero dopo la notizia del suo prossimo Festival. Prima di tutto, il covid-19: “Avevo una tosse infernale, non riuscivo a parlare.(Paterlini, il suo amatissimo marito, ndr) era messo peggio: menonon lo hanno portato in ospedale, lì non sai mai se torni. La sua ossigenazione va su e giù, ogni due ore lo faccio camminare, prende tachipirina, vitamine e cortisone. Haa tutto. Mangia poco, nemmeno i cappelletti in brodo e i passatelli emiliani, dopo provo con quelli verdi con le erbette”.spiega che il primo a ...

