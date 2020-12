Ora rintracciare i possibili viaggiatori positivi arrivati in Italia da oltremanica

TAEMlNO : SONO RIUSCITA A RINTRACCIARE IL MIO PACCO CHE SI ERA PERSO CON GLI ALBUM DEI GOT7 E MI ARRIVA DOMANI. ORA PIANGO?????? - Antonioquantum2 : @Emilystellaemi2 Si... bisogna sapere la zona della foto...così potrebbe essere peggio per il cane..ora serve inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora rintracciare

Il Tirreno

Sono stati rintracciati e messi in isolamento, in queste ore, diversi contatti stretti - familiari compresi - della donna italiana risultata positiva alla variante britannica del virus Sars-Cov-2 ..."Identificare e isolare subito i positivi": l'invito del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Allo Spallanzani al lavoro sull'isolamento della sequenza. L'Ue convoca una 'riunione ur ...